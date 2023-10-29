إلغاء مباراة في الدوري الهولندي بسبب سقوط صادم

وقال موقع ألكمار، الذي كان متأخرا 2-1 عندما ألغيت المباراة، عبر موقعه على الإنترنت إن لاعب نيميخن كان بحاجة لتدخل طبي عاجل ووقف لاعبو الفريقين دائرة حولة لحمايته أثناء علاجه وحتى خروجه من الملعب على محفة.

ووقع مهاجم نيميخن داخل دائرة وسط الملعب لكن ناديه أعلن في وقت لاحق عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) أنه: واعي بما حوله وخرج من الملعب. المباراة توقفت وألغيت في وقت لاحق.ويحتل ألكمار المركز الثاني برصيد 25 نقطة من تسع مباريات ويتأخر بفارق خمس نقاط عن أيندهوفن المتصدر الذي خاض مباراة أكثر بينما يأتي نيميخن في المركز 12 بتسع نقاط من تسع مباريات.سجل فيستون مايلي ثنائية ليواصل بيراميدز انفراده بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالفوز 3-2 على ضيفه المصري البورسعيدي في افتتاح مباريات الجولة .

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