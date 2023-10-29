«ديربي» مانشستر لسيتي بثلاثية نظيفة | صحيفة الخليج

وسجل النجم النرويجي هالاند ثنائية في الدقيقتين 26 من ركلة جزاء و49 برأسية متقنة، وأضاف فيل فودين الثالث بعد تمريرة من هالاند(80).

وبقي سيتي في المركز الثاني برصيد 24 نقطة وهو نفس عدد نقاط أرسنال الثالث، في حين بقي توتنهام في المركز الأول وله 26 نقطة.وخرج فريق المدرب الألماني يورغن كلوب منتصراً للمرة الحادية عشرة هذا الموسم من أصل 14 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وحسم ليفربول المباراة في شوطها الأول بعدما أنهاه متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما في غضون أقل من أربع دقائق، الأول عبر البرتغالي ديوغو جوتا الذي كان في المكان المناسب لمتابعة كرة صدها الحارس للأوروغوياني داروين نونييس إثر هجمة مرتدة سريعة (31)، والثاني عبر الأخير بالذات بعدما وصلته الكرة من عرضية للمجري دومينيك سوبوسلاي (35). headtopics.com

وانتظر فريق كلوب حتى الشوط الثاني لتسجيل الهدف الثالث عبر المصري محمد صلاح الذي استفاد من خطأ فادح للحارس الأمريكي مات تورنر الذي خرج من منطقته لمحاولة قطع كرة طويلة من سوبوسلاي، لكنه لم يصل إليها ما فتح الطريق أمام «الفرعون» كي ينفرد بالمرمى ويسجل في الشباك الخالية (77)، رافعاً رصيده الشخصي الى 8 أهداف في الدوري هذا الموسم و10 في جميع المسابقات.

والأهم من الأرقام الشخصية، حسم المصري النقاط الثلاث لفريقه ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام المتصدر.وواصل أستون فيلا بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري نتائجه الرائعة بتحقيقه فوزه السابع للموسم، وجاء على حساب ضيفه لوتون تاون بثلاثة أهداف للاسكتلندي جون ماكغين (17) والفرنسي موسى ديابيه (49) والويلزي توم لوكيير (62 خطأ في مرماه)، مقابل هدف احتسب بالخطأ في مرماه للحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيس (83). headtopics.com

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