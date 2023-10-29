«الملك» يبصم في شباك بني ياس بخمس جنسيات

بصم فريق الشارقة في شباك بني ياس بالخمسة في أكبر فوز لـ«الملك» هذا الموسم في الدوري، محققاً كذلك انتصاره الأول على أرض الملعب البيضاوي بعد أن كان خسر أمام الوصل والعين.

وحملت النتيجة مفارقة تسجيل الخماسية من خمسة لاعبين ومن دول وجنسيات مختلفة، فكان الهدف الأول للاعب الإمارات سيبستيان تيجالي، والثاني للبرازيلي كايو، والثالث للسنغالي موسى ماريغا، والرابع للتونسي محمد فراس بالعربي الذي احتفل كثيراً وشاركه اللاعبون والجمهور كونه هدفه الأول بالقميص الأبيض، وحمل الهدف الخامس توقيع الغيني عثمان كمارا الذي شارك بديلاً لكايو.

وبهذا يكون كل المهاجمين الذين دفع بهم كوزمين في المباراة قد نجحوا في هز الشباك وإصابة الهدف باستثناء سالم صالح الذي شارك في الجزء الأخير من المباراة وحصل على فرصة ولم يوفق في استثمارها. ومن مكاسب المباراة اقتراب الشارقة من المنافسة وتقدمه للمركز الرابع برصيد 12 نقطة، وتراجع بني ياس للمركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط. headtopics.com

وكان واضحاً منذ البداية أن المدرب كوزمين كعادته لم يترك شيئاً للظروف، فقد بدأت نواياه في الاكتساح الهجومي بإشراك أربعة مهاجمين دفعة واحدة، وانتهج أسلوب اللعب 4-2-4، ولأول مرة يدفع بالمقيم الكرواتي مارو كاتينيتش الذي قدم أوراق اعتماده رغم أنه لم يتعرض لاختبار حقيقي من هجوم بني ياس.

ومن أبرز الملاحظات على حضور البديهة عند كوزمين، عندما كان خالد الظنحاني على الخط يتأهب للمشاركة بديلاً لميلوني، وفي هذه اللحظة تعرض محمد عبدالباسط للإصابة، وخلال (كسر من الثانية) غير كوزمين قراره باستدعاء ميلوني للتحول إلى وسط الملعب بديلاً لعبدالباسط، وشارك في الطرف الأيمن، وبعد فترة أشرك ضاري فهد بديلاً لعبدالعزيز الكعبي الذي غادر متأثراً بالإصابة وحول ميلوني من الوسط إلى الطرف الأيسر. headtopics.com

وكان واداركو ميلانيك مدرب بني ياس واقعياً في المؤتمر الصحفي حين قال: الخسارة كبيرة في يوم من أيامنا السيئة واللافت أن الشارقة قدم مستوى عالياً وكبيراً ومميزاً وفرض سيطرته، حيث يمتلك لاعبين بجودة عالية، ولكن مفارقات الأرقام تقول إن تسديداتنا أكثر وضرباتنا الركنية أكثر، ولكن ما الفائدة عندما نسمح للمنافس بأن يفعل كل شيء في خط الهجوم ونتيح له كل المساحات للتحرك بحرية وأريحية، وللأسف كنا نخسر الكرات بسهولة، والسبب الرئيسي أننا لم نقدم المستوى المطلوب على عكس مباراتنا السابقة مع الوحدة.

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