السعودية تعلن تطبيق التأمين الصحي الوطني منتصف العام 2024

أعلن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، إنه في منتصف العام المقبل سيبدأ تطبيق “التأمين الوطني”، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، إذ يستمر مدى الحياة.

وأوضح الجلاجل خلال جلسة حوارية في ملتقى الصحة العالمي اليوم، أن الفرق بين التأمين الصحي الوطني والتأمين الصحي الخاص، هو أن التأمين الوطني مكفول من الدولة (مجاني)، ولا يوجد له سقف، وأنه لا يتطلب تجديداً بشكل سنوي.

وأشار في جلسة حوار وزارية في ملتقى الصحة العالمي اليوم _ وفقا لصحيفة سبق_ في حديثه عن التأمين الصحي الوطني إلى أن مرحلة التهيئة للتأمين الوطني تتزامن مع بداية المرحلة الثانية من التحول في وزارة الصحة بانتقال التجمعات الصحية التدريجي إلى شركة الصحة القابضة وهي العملية المخطط أن تبدأ منتصف العام القادم 2024؛ والتي سيستغرق العمل فيها قرابة عامين لاكتمالها، تليها مراحل تفعيل التأمين الصحي الوطني للمستفيدين، ويأتي ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني. headtopics.com

وتوقع زيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال إلى 318 مليار في 2030، حيث ستكون مساهمة القطاع الخاص منه 145 مليار ريال، مما يبرز الدور المحوري للتكامل والشراكة مع القطاع الخاص في المرحلة القادمة، داعيا الجميع للاستثمار في هذه الفرص الواعدة بالقطاع الصحي والتي يصل إجمالي حجمها إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030.

ولفت إلى أنهم الآن على مشارف الانتهاء من المرحلة الأولى لتأسيس التجمعات الصحية بجميع مناطق المملكة، التي ستكتمل بنهاية هذه السنة، لتبدأ المرحلة الثانية حيث ستنتقل تلك التجمعات بشكل متدرج إلى شركة “الصحة القابضة”، لتتحول بعدها وزارة الصحة لتصبح المخطط والمنظم للقطاع الصحي. headtopics.com

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