إسرائيل تحضّ روسيا على حماية رعاياها بعد اقتحام محتجين مطاراً في داغستان

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن «إسرائيل تتوقّع من السلطات الروسية أن تحمي كل الرعايا الإسرائيليين وكل اليهود، وأن تتحرك بشكل حاسم ضد مثيري الشغب والحض على العنف ضد اليهود والإسرائيليين».

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن «إسرائيل تتوقّع من السلطات الروسية أن تحمي كل الرعايا الإسرائيليين وكل اليهود، وأن تتحرك بشكل حاسم ضد مثيري الشغب والحض على العنف ضد اليهود والإسرائيليين».

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