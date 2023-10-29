أسعار مدخلات البناء ترتفع في دبي.. واستقرار بأبوظبي

وارتفعت أسعار 12 نشاطاً تدخل ضمن سياق مراحل البناء في دبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما تراجعت لدى 7 أنشطة أخرى، فيما استقرت أسعار 5 أنشطة على مستوياتها الربعية، مقارنة مع الربع الأول من العام.
وفقاً لبيانات صدرت مؤخراً عن مركز دبي للإحصاء ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء بحسب المراحل في أنشطة: أعمال الطابوق بنسبة 1.43% ( 1.43% للسكني وغير السكني)، وأعمال الهيكل فوق الأرض (الألواح الهيكلية) 2.16% في المباني السكنية وغير السكنية، وأعمال الخرسانة للدور الأرضي وما فوق 1.68%، وأعمال منسوب أسفل الدور الأرضي (الأساسات) 1.63%.
كذلك ارتفعت في أعمال التشطيبات الداخلية ماعدا الدهان 2.86%، التشطيبات الخارجية عدا الدهان 2.59%، الأعمال الخارجية الأخرى 0.81%، الطلاء الداخلي والخارجي 0.43% (0.43% للمباني السكنية، و0.42% لغير السكنية)، بلاط الأرضيات والحائط 0.02%، الديكور والأسقف المستعارة 0.04%، أعمال التكييف 2.65%، وأجور العمال وأخرى 6.57%. headtopics.com
وعلى الجهة المقابلة، انخفضت لدى أنشطة ومراحل كل من: أعمال العزل 0.40%، السباكة الداخلية 0.45%، السباكة الخارجية 2.53%، الأعمال الكهربائية 2.49%، النجارة وأعمال المطابخ 0.55%، الدوائر التلفزيونية 0.68%، والمحروقات التي كانت الأكثر انخفاضاً بنسبة 12.13%.
بينما استقرت في أنشطة وأعمال: تمديدات الإطفاء، الديكور والأسقف المستعارة، أعمال المصاعد، أعمال شبكة الاتصالات والإنترنت، وتكاليف أخرى.استقر الرقم القياسي العام لتكاليف الإنشاءات في سوق أبوظبي خلال الربع الثاني من العام 2023 عند 104.1 نقطة، مقابل 104.2 في نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة تراجع 0.1%، حسب بيانات «مركز أبوظبي للإحصاء». headtopics.com
وأوضحت البيانات أن مجموعة مواد البناء سجلت 107 نقاط في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 119.7 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة تراجع 10.6%. بينما حققت مجموعة مواد التشطيبات 89.8 نقطة في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 97.4 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة تراجع 7.6%.