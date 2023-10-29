«بكل الوسائل المتاحة».. إسرائيل تتعهد بمنع استخدام ستارلينك في غزة

وأعلن ماسك أن نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك» التابع لشركة «سبيس إكس» يمكن أن يساعد في استعادة الاتصالات في غزة التي انقطعت جراء القصف الإسرائيلي.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، في منشور على موقع «إكس»، إن «حماس ستستخدمه (نظام ستارلينك) في الأنشطة الإرهابية». وأضاف الوزير الإسرائيلي «ربما يكون ماسك على استعداد لجعل استخدام النظام مشروطاً بإطلاق سراح أطفالنا وأبنائنا وبناتنا وكبار السن المختطفين. كلهم!»

والسبت، عرض ماسك توفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية للمنظمات الإغاثية في غزة، بعد موجة مكثفة من الغارات الجوية الإسرائيلية، ليل الجمعة- السبت، التي ترافقت مع قطع جميع اتصالات الإنترنت والاتصالات الخلوية تقريباً في القطاع، وبعد حملة طالبته بتوفير الإنترنت الفضائي في القطاع. headtopics.com

وقال ماسك، في رده على منشور للنائبة الأمريكية، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز قالت فيه إن قطع الاتصالات في غزة «غير مقبول» إن شركته ستحاول مساعدة منظمات الإغاثة الدولية في غزة على التواصل مع محطات إنترنت ستارلينك.

وكانت عدة منظمات دولية، أعربت عن قلقها بشأن «سلامة طواقم الإغاثة التابعة لها وصعوبة إجلاء الجرحى» وعبرت عن مخاوفها من أن «هذا التعتيم قد يغطي على فظائع واسعة ضد المدنيين». وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي رداً على سؤال بشأن انقطاع الاتصالات بغزة: «نقوم بما يتعين علينا فعله لتأمين قواتنا». headtopics.com

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