7.2 % ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في أبوظبي

وبحسب بيانات «مركز الإحصاء» في أبوظبي، ارتفع نشاط خدمات دعم التعدين في الربع الثاني إلى 113.7 نقطة مقابل 74.7 نقطة خلال الفترة نفسها من 2022، بزيادة 52.2%.
وازداد نشاط صنع المنتجات الجلدية إلى 199.4 نقطة مقابل 171 نقطة بزيادة 16.6%. وارتفع نشاط صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين إلى 118.1 نقطة مقابل 111.4 نقطة بزيادة 6%. وارتفع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة إلى 100.5 نقطة مقابل 84.4 نقطة بزيادة 19.1%.وكان اللافت ارتفاع نشاط صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها إلى 313 نقطة، مقابل 114.2 نقطة بزيادة 174%.بينما ارتفع نشاط الصناعات التحويلية إلى 242.9 نقطة، مقابل 90.2 نقطة بزيادة 169.2%.وتراجع نشاط صنع المنتجات الغذائية إلى 82.
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مؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظام ينطلق 17 نوفمبر في أبوظبيأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر المقبل الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظام الذي تنظمه شعبة الإمارات لجراحة العظام بجمعية الإمارات الطبية في مركز أبوظبي للمعارض “ادنيك” بمشاركة 1000 خبير عالمي بدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وبالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي ومؤسسة الإمارات... اقرأ أكثر ⮕