7.2 % ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في أبوظبي

وبحسب بيانات «مركز الإحصاء» في أبوظبي، ارتفع نشاط خدمات دعم التعدين في الربع الثاني إلى 113.7 نقطة مقابل 74.7 نقطة خلال الفترة نفسها من 2022، بزيادة 52.2%.

وازداد نشاط صنع المنتجات الجلدية إلى 199.4 نقطة مقابل 171 نقطة بزيادة 16.6%. وارتفع نشاط صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين إلى 118.1 نقطة مقابل 111.4 نقطة بزيادة 6%. وارتفع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة إلى 100.5 نقطة مقابل 84.4 نقطة بزيادة 19.1%.وكان اللافت ارتفاع نشاط صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها إلى 313 نقطة، مقابل 114.2 نقطة بزيادة 174%.بينما ارتفع نشاط الصناعات التحويلية إلى 242.9 نقطة، مقابل 90.2 نقطة بزيادة 169.2%.وتراجع نشاط صنع المنتجات الغذائية إلى 82.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

«ملك اليد» يواصل سيطرته على منصات التتويجتوج فريق رجال الشارقة لكرة اليد بكأس الإمارات لكرة اليد للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك للمرة السادسة معادلاً الرقم القياسي اقرأ أكثر ⮕

الجزائر تتصدر البطولة العربية للسباحة في أبوظبيتصدرت الجزائر أول أيام البطولة العربية للسباحة المقامة في أبوظبي... اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الدولي للملاكمة ينظم دورات تدريبية متطورة للكوادر الإدارية والفنيةأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي للملاكمة تنظيم دورات تدريبية متطورة خلال الفترة المقبلة، لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية في الإمارات والدول الأعضاء وفق متطلبات الاتحادات المعنية. اقرأ أكثر ⮕

مؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظام ينطلق 17 نوفمبر في أبوظبيأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر المقبل الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظام الذي تنظمه شعبة الإمارات لجراحة العظام بجمعية الإمارات الطبية في مركز أبوظبي للمعارض “ادنيك” بمشاركة 1000 خبير عالمي بدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وبالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي ومؤسسة الإمارات... اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة إلى 7703 قتلىأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 7703 قتلى، منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر اقرأ أكثر ⮕

ثلاثة آلاف مقابلة فورية للكفاءات الوطنية في معرض «مُصنّعين»اختتمت في أبوظبي، فعاليات معرض «مُصنّعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد مشاركة ما يزيد على 3 آلاف من الشباب الإماراتيين اقرأ أكثر ⮕