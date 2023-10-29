داغستان تعلن سقوط جرحى إثر اقتحام محتجين مطار محج قلعة

أعلنت جمهورية داغستان الروسية الأحد سقوط جرحى في مطار محج قلعة إثر اقتحامه من جانب محتجين كانوا يبحثون عن مسافرين إسرائيليين وافدين من تل أبيب.

وقالت وزارة الصحة الداغستانية في بيان عبر تلغرام "نتيجة الحادثة التي وقعت في مطار محج قلعة، هناك جرحى يتلقون مساعدة طبية"، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.مصر.. عبور 33 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة من معبر رفحإسرائيل تستدعي السفير الروسي للتنديد بزيارة قادة حماس إلى موسكو

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