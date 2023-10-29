630 مليون دولار أرباح «البنك العربي» بنهاية الربع الثالث

واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج قوية بنهاية الربع الثالث من العام 2023 مدفوعة بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 630.3 مليون دولار مقارنة بـ 405.8 ملايين دولار كما في 30 سبتمبر 2022، محققة نمواً 55%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 10.8 مليارات دولارهذا وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 36.3 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2023، مقارنة بـ 35.

8 مليار دولار بالربع الثالث من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 4% و5% على التواليوقال صبيح المصري – رئيس مجلس الإدارة: «إن النتائج التي حققها البنك بنهاية الربع الثالث من العام 2023 تعكس نجاح استراتيجية البنك ونهجه الحصيف في إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر، مؤكداً ثقته بقدرة البنك على مواصلة تحقيق نمو مستدام في ظل ما تشهده المنطقة من أحداثمن جهتها أوضحت رندة الصادق – المدير العام...

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

630 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي الفصلية بنمو 55%واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج قوية بنهاية الربع الثالث من 2023، مدفوعة بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل فيها المجموعة... اقرأ أكثر ⮕

أرباح «شيفرون» الفصلية تتراجع إلى 6.5 مليار دولارأعلنت شركة شيفرون، أرباح الربع الثالث التي جاءت أقل من تقديرات «وول ستريت». اقرأ أكثر ⮕

67 % تراجع أرباح «إيني» الإيطالية في الربع الثالث إلى 1.91 مليار يوروموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

إيرادات «أمازون» الفصلية تقفز 13% إلى 143 مليار دولارضاعفت «أمازون» أرباحها الصافية ثلاث مرات لتصل إلى 9.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، بفضل أداء منصتها وشبكة التوصيل التي تديرها... اقرأ أكثر ⮕

أرباح «إيني» الإيطالية الفصلية تتراجع 67% إلى ملياري دولارأعلنت مجموعة «إيني» الإيطالية العملاقة للطاقة، الجمعة، تراجع صافي أرباحها بنسبة 67% إلى 1.91 مليار يورو ( 2.02 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2023، على خلفية تراجع أسعار النفط والغاز... اقرأ أكثر ⮕

5.95 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي في الربع الثالث بنمو 29.3%أبوظبي في 28 أكتوبر / وام / أعلن مطار أبوظبي الدولي اليوم عن نتائج تقرير حركة المسافرين في الربع الثالث من العام 2023. وأظهر التقرير معدلات جيدة بلغت 5 ملايين و951 ألفا و25 مسافراً عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر، بزيادة قدرها 29.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. اقرأ أكثر ⮕