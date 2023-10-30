جائزة 'أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو' تستعد لأكبر حفل في تاريخها

أبو ظبي في 30 أكتوبر / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أن حفل "جائزة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو"، الذي يقام في ختام البطولة، سيكون الأكبر من نوعه على الإطلاق، والمنصة الأهم في تكريم وتقدير أصحاب الإنجازات في الجوجيتسو، من اللاعبين والأكاديميات، والاتحادات.

وتعكس الجائزة المكانة الريادية لأبو ظبي على خارطة الجوجيتسو العالمية، كما تشهد الجائزة استحداث فئات جديدة لتكريم المواهب المتميزة، وكل من كان له دور ومساهمة في الارتقاء برياضة الجوجيتسو خلال الموسم الرياضي. كذلك، تكرم الجائزة أحد أبناء الوطن، الذين استلهموا من رياضة الجوجيتسو ثقافة الانتصار والتفوق والإبداع، وأصبحوا القدوة للأجيال القادمة، من خلال إنجازاتهم الهائلة.

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