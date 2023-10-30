الخطوط الفرنسية تطلق رحلات جديدة بين أبوظبي ومطار شارل ديغول

أطلقت الخطوط الجوية الفرنسية أولى رحلاتها بين مطار أبوظبي الدولي ومطار باريس شارل ديغول، حيث إنه من المقرّر وصول رحلتها الافتتاحية إلى مطار أبوظبي الدولي اليوم بتاريخ 30 أكتوبر 2023. وسيجري تسيير رحلة يومية بين الوجهتين على متن طائرة من طراز إيرباص A350-900 تضمّ 324 مقعداً (34 مقعداً في درجة رجال الأعمال و24 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة و266 مقعداً في الدرجة السياحية).

وسوف تسهم هذه الوجهة الجديدة في تعزيز السياحة المحلية وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية بارزة وتوسيع نطاق شبكة «مطارات أبوظبي» العالمية. وفي هذا الإطار، وقعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والخطوط الجوية الفرنسية «كيه إل إم» مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوجهات بين أبوظبي وأوروبا.

وتتيح هذه الخدمة الجديدة للمسافرين عبر أبوظبي فرصة استكشاف باريس وغيرها من المدن الفرنسية، وما بعد فرنسا وصولاً إلى الأمريكتين، عبر شبكة الوجهات العالمية التي تملكها الخطوط الجوية الفرنسية، مع التوقف لمرة واحدة فقط في باريس. headtopics.com

وبمناسبة الترحيب بالرحلة الافتتاحية، قال أنجوس كلارك، رئيس الشؤون التجارية لشركة الخطوط الجوية الفرنسية «كيه إل إم»: «يسرّنا ويشرّفنا في الخطوط الجوية الفرنسية أن نرحّب بالرحلة الافتتاحية اليوم التي تربط بين اثنتين من أبرز عواصم العالم. وتغمرنا سعادة كبيرة لتواجدنا هنا وإننا على ثقة تامة بأن المسافرين عبر هذه الرحلة الجديدة يتطلعون إلى استكشاف الإرث الثقافي والتراث العريق والوجهات الترفيهية والسياحية المميزة في كلتا المدينتين.

وأضاف: «وبينما تحتفل دولة الإمارات بعام الاستدامة، نغتنم هذه الفرصة لنؤكد على التزام الخطوط الجوية الفرنسية بدعم مهمة إمارة أبوظبي المتمثلة في تعزيز السياحة المستدامة والإسهام في تحقيق أهدافها السياحية. ونشعر اليوم بفخر كبير لتعاوننا مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث تواصل مدينة أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية بارزة للسفر تلبي توقعات ملايين المسافرين إلى وجهات إقليمية ودولية. headtopics.com

ومن جانبها، قالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «مطارات أبوظبي»: «يسرّنا أن نتعاون من جديد مع شركائنا، الخطوط الجوية الفرنسية، بعد استئناف رحلاتها بين مطار أبوظبي الدولي وباريس شارل ديغول. فلطالما جمعت بين فرنسا ودولة الإمارات شراكات استراتيجية قوية طويلة الأجل، حيث يلعب السفر والسياحة دوراً ملحوظاً في تبادل القيم والثقافات بين الدولتين.

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