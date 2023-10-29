الاتحاد للطيران تطلق أولى رحلاتها بين أبوظبي وسانت بطرسبرغ

وتم الترحيب بالضيوف الواصلين بحفل استقبال في مطار سانت بطرسبرغ بولكوفو، بعد وصول طائرة الاتحاد للطيران من طراز بوينغ 787-9 للمرة الأولى.

وقال أنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «تلقينا طلباً كبيراً من عملائنا لبدء رحلات مباشرة من ثاني أكبر مدينة في روسيا إلى أبوظبي، حيث يتوق المسافرون لاستكشاف ما تقدمه أبوظبي من كنوز ثقافية وتجربة ضيافة استثنائية».

«ونظراً للعدد الكبير من الحجوزات التي أتممناها، سنعمل على تشغيل هذه الخدمة على مدار العام، حتى يمكن لضيوفنا السفر عبر شبكة وجهاتنا العالمية بشكل مريح إلى محطاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وجنوب شرق آسيا». headtopics.com

قال أسيات خالفاشي المدير التجاري للطيران في مطار بولكوفو: «نحن سعداء بالترحيب بالاتحاد للطيران في مطار بولكوفو، والذي يعد من المطارات الرائدة وأسرعها نمواً في روسيا، ونسعى على التركيز على توفير مزيد من الوجهات لمسافرينا».

«أبوظبي هي اختيار مثالي للمسافرين، وهي بوابة إلى وجهات عالمية شهيرة. ونتطلع لمزيد من الازدهار لتعاوننا مع الاتحاد للطيران في المستقبل». تضم طائرة الاتحاد 787-9 على 28 مقعداً من درجة الأعمال، و262 مقعداً في الدرجة السياحية. وعلى درجة الأعمال، سيستمتع الضيوف بتجربة لا تضاهى مع شراكة الاتحاد الفريدة مع أرماني/كاسا، من خلال مجموعة أواني مائدة جديدة من السيراميك والزجاج وأدوات الطعام، وتتضمن المجموعة أيضاً ملاءات فاخرة، تحمل شعار مشترك للبطانية والوسادة ووسادة الدعم التي تتحول إلى مفرش، لمقعد الاتحاد الذي يتحول لسرير منبسط. headtopics.com

أما الدرجة السياحية، والتي تم تتويجها مؤخراً بلقب أفضل درجة سياحية في جوائز مجلة Business Traveller Middle East، وتعتمد على أسلوب متفرد في تقديم الوجبات باستخدام أدوات مائدة مبتكرة، مصنوعة من مواد مستدامة، للارتقاء بتجربة الضيف.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

'الاتحاد للطيران' تطلق رحلاتها بين أبوظبي وسانت بطرسبرغسانت بطرسبرغ في 29 أكتوبر / وام / أطلقت الاتحاد للطيران، اليوم، خدمة مباشرة بين أبوظبي (AUH) وسانت بطرسبرغ (LED)، حيث جرى الترحيب بالضيوف الواصلين في حفل استقبال بمطار سانت بطرسبرغ في ولكوفو بعد وصول طائرة الاتحاد للطيران من طراز بوينغ 787-9 للمرة الأولى. اقرأ أكثر ⮕

«الاتحاد للطيران» تطلق رحلاتها بين أبوظبي وسانت بطرسبرغاحتفل ضيوف الاتحاد للطيران، الأحد بانطلاق خدمة... اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الدولي للملاكمة ينظم دورات تدريبية متطورة للكوادر الإدارية والفنيةأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي للملاكمة تنظيم دورات تدريبية متطورة خلال الفترة المقبلة، لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية في الإمارات والدول الأعضاء وفق متطلبات الاتحادات المعنية. اقرأ أكثر ⮕

انطلاق بطولة أبوظبي لأساتذة السلة الثلاثيةتنطلق اليوم السبت منافسات بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2023، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي اقرأ أكثر ⮕

مونديال الكاتا ينطلق السبت في أبوظبيتحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، تنطلق السبت بطولة العالم للكاتا بصالة «جامعة السوربون» في أبوظبي اقرأ أكثر ⮕

4 ميداليات للإمارات في رفع الأثقال | صحيفة الخليجأهدى لاعبو منتخب الإمارات الوطني ونادي أبوظبي... اقرأ أكثر ⮕