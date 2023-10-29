'الاتحاد للطيران' تطلق رحلاتها بين أبوظبي وسانت بطرسبرغ

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: تلقينا طلب كبير من العملاء لبدء رحلات مباشرة من ثاني أكبر مدينة في روسيا إلى أبوظبي. وأضاف: نظراً للعدد الكبير من الحجوزات التي أتممناها، سنعمل على تشغيل هذه الخدمة على مدار العام، حتى يمكن لضيوفنا السفر عبر شبكة وجهاتنا العالمية بشكل مريح إلى محطاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وجنوب شرق آسيا.

من جانبه، قال أسيات خالفاشي، المدير التجاري للطيران في مطار بولكوفو: نحن سعداء بالترحيب بالاتحاد للطيران في مطار بولكوفو والذي يعد من المطارات الرائدة وأسرعها نموا في روسيا، ونسعى للتركيز على توفير مزيد من الوجهات للمسافرين. وأكد أن أبوظبي اختيار مثالي للمسافرين وهي بوابة إلى وجهات عالمية شهيرة، مبديا تطلعه لمزيد من الازدهار للتعاون مع الاتحاد للطيران في المستقبل.

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