1.04 مليار درهم أرباح «بروج» في الربع الثالث بارتفاع 22%

أعلنت بروج بي ال سي «بروج» إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة عن تحقيق أداء مالي قوي، خلال الربع الثالث من عام 2023، مسجلة صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار درهم (282 مليون دولار)، وذلك عن الربع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالربع السابقواستطاع برنامج «بروج» لتعزيز القيمة تحقيق أثر إيجابي بقيمة 1.54 مليار درهم (420 مليون دولار)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، متجاوزاً بذلك مستهدفات البرنامج البالغة 1.

8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، وقدرها 15.9 فلساً للسهم الواحد، خلال السنة المالية 2023، مما يعني أن عائد السهم حالياً من توزيع الأرباح 6.3نمت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 6% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 5.51 مليارات درهم (1.5 مليار دولار)، كما سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 1.

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1.04 مليار درهم صافي أرباح 'بروج' في الربع الثالث بنمو 22%أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أعلنت بروج بي ال سي 'بروج' إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الثالث من عام 2023، مسجلة صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار درهم (282 مليون دولار) وذلك عن الربع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالربع السابق. اقرأ أكثر ⮕

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630 مليون دولار أرباح «البنك العربي» بنهاية الربع الثالثموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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