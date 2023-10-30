الاقتصاد الألماني ينكمش في الربع الثالث

أظهرت بيانات، الاثنين، أن الاقتصاد الألماني سجل انكماشاً طفيفاً في الربع الثالث إذ لا يزال أداء أكبر اقتصاد في أوروبا متأثراً بضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار الفائدة.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع 0.1 في المئة على أساس فصلي في ضوء عوامل معدلة. وكان استطلاع أجرته رويترز توقع انكماش الاقتصاد 0.3 في المئة.

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