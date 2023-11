Com OE2024 na mesa, nem metade das medidas da oposição foi executada este ano

(OE2024) e a dois meses do final do ano, continua por executar mais de metade das quase 70 medidas que o PS aprovou aos partidos da oposição no orçamento deste ano.

Ao contrário do que acontecia no tempo da “geringonça”, em que os partidos da esquerda e o Governo tinham reuniões periódicas de controlo da execução do orçamento, agora isso não acontece e a oposição não consegue acompanhar a concretização das medidas que conseguiu inscrever no documento.

Debate na generalidade do OE2024 começa hoje com a aprovação da proposta garantida pelo PSVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

'Podíamos gastar tudo agora, mas seria irresponsável em relação ao futuro': Costa sobre o OE2024Primeiro-ministro salienta que o País vai precisar de manter uma forte trajetória de investimento público. Consulte Mais informação ⮕

OE2024: Costa afirma que seria irresponsável o país gastar agora tudo sem acautelar o futuroO secretário-geral do PS defendeu hoje a necessidade de Portugal constituir um fundo para investimentos posteriores a 2026 com base nos seus excedentes orçamentais e advertiu que seria irresponsabilidade o país gastar agora tudo o que tem. Consulte Mais informação ⮕

OE2024: Costa afirma que seria irresponsável o país gastar agora tudo sem acautelar o futuroAntónio Costa considerou essencial 'garantir que o país continua a ter capacidade para investir para além de 2026' . Consulte Mais informação ⮕

OE2024: Daniel Adrião (PS) diz que contas certas não resolvem problemas sistémicos do paísVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

OE2024: Líder da IL anuncia intenção de baixar dois euros por mêsRui Rocha anunciou alterações ao Orçamento do Estado para 2024 a propor pela Iniciativa Liberal. Consulte Mais informação ⮕