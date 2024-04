Israel bombardeia veículo no sul do Líbano e Hezbollah reivindica ataque

Como resposta, Israel bombardeou um veículo na cidade de Ain Baal, no sul do Líbano, onde pelo menos uma pessoa foi morta e outras duas ficaram feridas. O Exército de Israel confirmou, esta terça-feira, que dois ‘drones’ disparados desde o Líbano explodiram no norte de Israel , tendo o ataque sido já reivindicado pelo Hezbollah .

“Dois ‘drones’ armados que atravessavam a fronteira vindos do Líbano explodiram na área de Beit Hillel, em território israelita”, afirmou o Exército, em comunicado, citado pela imprensa internacional. O ataque provocou várias mortes de pessoas que estariam encarregues do equipamento de defesa, uma vez que os drones atingiram plataformas de lançamento do ‘Iron Dome’”, o sistema de defesa aérea israelita.

Além disso, o movimento libanês reivindicou um lançamento de um míssil, que aconteceu na tarde de segunda-feira, contra um grupo de soldados israelitas que estavam nas proximidades de um posto militar no norte do país. Como resposta, Israel bombardeou um veículo na cidade de Ain Baal, no sul do Líbano, onde pelo menos uma pessoa foi morta e outras duas ficaram feridas. Convocação de conferência de paz reconhecida por Ucrânia e Rússia terá apoio da China

Israel Líbano Hezbollah Drones Ataque

