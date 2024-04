Hezbollah ativa dispositivos explosivos na fronteira com Israel

O movimento xiita libanês Hezbollah informou hoje ter ativado" dispositivos explosivos " quando soldados israelitas cruzaram a fronteira para o lado do Líbano, com Israel a reportar quatro soldados feridos

Segundo um comunicado do grupo, os combatentes do Hezbollah “colocaram cargas na área de Tal Ismail”, uma região perto da fronteira israelita, que diz terem explodido depois de os soldados israelitas cruzarem a zona fronteiriça. Desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o grupo islamita Hamas, em 07 de outubro de 2023, tem havido trocas de tiros diárias entre o Exército israelita e o Hezbollah, que afirma apoiar o seu aliado palestiniano, que controla o enclave sitiado e bombardeado pelas forças israelitas.

Hezbollah Israel Fronteira Dispositivos Explosivos Soldados Feridos

