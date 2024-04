AICEP promove oportunidades de negócio em Marrocos para empresas portuguesas

A AICEP — Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal está a desenvolver iniciativas de promoção de oportunidades de negócio em Marrocos , no âmbito da organização conjunta do Campeonato do Mundo de 2030, anunciou, em comunicado.oportunidades de negócio em Marrocos para as empresas portuguesas

, no âmbito da organização conjunta por Marrocos, Portugal e Espanha do Campeonato do Mundo FIFA 2030″. A AICEP lembrou que “Marrocos vai desenvolver grandes projetos para acomodar os requisitos da FIFA para os respetivos eventos”, e que, por isso, “em colaboração com as principais entidades marroquinas, realizou esta terça-feira um ‘webinar’ destinado a dar a conhecer às empresas portuguesas as oportunidades decorrentes da organização do Mundial de futebol em 2030”.

