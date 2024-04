Viúva de Luís Aleluia: “Ainda não consegui voltar a trabalhar, mas os bancos não querem saber se não estamos bem”

📆 17/04/2024 01:08:00

📰 cmjornal ⏱ Reading Time:

43 sec. here

31 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 122%

Publisher: 51%

Luís Aleluia,Força Aérea Portuguesa,Aviões Russos

Força Aérea Portuguesa interceta dois aviões russos perto do espaço aéreo da NATO. Tensão real: Letizia barrada à porta do hospital pela cunhada. Barcelona remove autocarro dos mapas da Google e Apple para resolver sobrelotação de transportes com turistas. Corpo de idosa encontrado num poço em Santa Maria da Feira. Nanda Ferraz Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, está em choque, com a morte de Lígia Fernanda Gonçalves, vítima de um acidente de viação. A morte foi declarada no local, mas as autoridades querem perceber o motivo pelo qual Nanda Ferraz, como era conhecida a cantora sertaneja, perdeu o controlo do carro e capotou. Inspirada em nomes como Simone Mendes, Luana Prado e a dupla Henrique e Juliano, a jovem cantora era muito conhecida na região, participando em festas, feiras e múltiplos eventos. Tinha 34 anos. Deixa duas filhas.