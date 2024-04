Bebé de três meses morre em creche em Penalva do Castelo

A bebé era aparentemente saudável e tudo indica que se tratou de um caso de morte súbita, mas só a autópsia poderá determinar as causas do óbito.Uma bebé de três meses morreu ontem numa creche em Penalva do Castelo, no distrito de Viseu , de acordo com uma informação divulgada pela Santa Casa da Misericórdia. Apesar das manobras de reanimação, o óbito da bebé foi declarado no local.

A bebé era aparentemente saudável e tudo indica que se tratou de um caso de morte súbita, mas só a autópsia poderá determinar as causas do óbito.

Bebé Morte Súbita Creche Penalva Do Castelo Viseu

