Espectadores do Big Brother reagem a anúncio feito pela produção: “Entradas sem lógica que estragam ainda mais o programa…”Foi através das redes sociais que a produção da TVI anunciou que hoje, após o Jornal Nacional e durante uma Emissão Especial doconduzida por Cláudio Ramos, a porta da casa mais vigiada do país vai voltar a abrir-se.

Não perca, depois do Jornal NacionalEste BB está um desastre… Estas entradas sem lógica ainda estragam mais o programa. Alguém lhes diga que o propósito do programa era estarem confinados SEM contactos do exterior. É o BB não é um desafio final de entra e sai… totalmente descredibilizado este programa. Perdeu o rumoPalhaçada não tem sentido algum ainda entrar concorrentes.

Big Brother TVI Redes Sociais Críticas Programa

