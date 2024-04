Ministra da Justiça reúne-se com sindicatos para discutir greves nos tribunais

Rita Alarcão Júdice vai reunir-se com os sindicatos dos funcionários judicias na próxima quinta-feira, 18 de abril. Há greves a decorrer há mais de um ano que têm paralisado os tribunais, mas os sindicatos admitem “pacificar o sector”. Guardas prisionais também vão ser recebidos e já cancelaram uma greve que tinham marcado

“Toda a gente que trabalha no sector conhece os problemas e não vale a pena estarmos com reuniões de apresentação de cumprimentos. O que esperamos da ministra são respostas imediata aos problemas que toda a gente conhece”. O desabafo é de Carlos Almeida, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, que foi chamado para uma reunião com Rita Alarcão Júdice na próxima quinta-feira, dia 18 de abril.

