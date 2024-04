FMI eleva previsão de crescimento da economia brasileira para 2024

O Fundo Monetário Internacional elevou hoje a previsão de crescimento da economia brasileira de 1,7% para 2,2% em 2024

Para 2025, o FMI estima que a economia brasileira cresça 2,1%, mais 0,2% face à estimativa publicada em janeiro. As expectativas sobre o desempenho da economia brasileira estão em linha com as estimativas para a América Latina e o Caribe como um todo, onde o Produto Interno bruto , segundo cálculos do FMI, deve crescer 2% este ano e 2,5% em 2025.

A instituição liderada por Kristalina Georgieva prevê que o crescimento global, estimado em 3,2% em 2023, continue ao mesmo ritmo em 2024 e 2025.

FMI Economia Brasileira Crescimento Inflação Previsão

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Visao_pt / 🏆 6. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Festival Sónar Lisboa comunica números de 2024 e anuncia regresso em 2025 “em formato a anunciar”O festival, dedicado à música eletrónica, realizou-se ao longo deste fim de semana no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Matrículas para o ano letivo 2024/2025 arrancam a 15 de abrilCalend&225;rio de matr&237;culas escolares come&231;a na pr&243;xima semana pelos alunos do ensino pr&233;-escolar e 1.&186; ano do ensino b&225;sico.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

FMI corta projeção de crescimento de Portugal em 2025 e sobe a deste anoO FMI reviu em alta a projeção para o crescimento do PIB português este ano, mas cortou na estimativa para o próximo ano.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

FMI revê em alta crescimento da economia para 1,7% em 2024E cortou a taxa de inflação para 2,2%. &etilde;

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

FMI mais pessimista que Centeno: PIB cresce 1,7% em 2024FMI antecipa que Portugal acelere o crescimento para 2,1% em 2025. Valor é inferior aos 2,3% previstos pelo Banco de Portugal, mas superior aos 1,8% da Comissão Europeia ou aos 1,9% do CFP.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Koke prolonga contrato com o Atlético de Madrid até 2025“O nosso capitão, cujo contrato termina em 30 de junho, chegou a acordo com o clube que lhe permite uma prorrogação de um ano”, anunciou o Atlético Madrid. Koke, de 32 anos, detém o recorde de jogos com a camisola da equipa espanhola.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »