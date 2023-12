Análise de Ricardo Costa e Sebastião Bugalho sobre inquérito da Ordem dos Médicos

A análise de Ricardo Costa e Sebastião Bugalho ao inquérito aberto pela Ordem dos Médicos ao caso das gémeas luso-brasileiras.“Isto é brincar com as Ordens. (...) O bastonário sabe perfeitamente que o que está a fazer é ilegal e contra a sua própria profissão. Os médicos deviam destituí-lo. Fê-lo, claramente, por interesses menores e políticos”, afirma Ricardo Costa.

Sebastião Bugalho acrescenta que tal só está a acontecer porque os intervenientes neste caso se estão a reservar ao silêncio “para além dos limites da razoabilidade”. O comentador SIC aponta o dedo às reservas de Marta Temido e de Lacerda Sales em esclarecerem o seu envolvimento, situação que considera estar a gerar um“Isto é uma bizarria tal que faz com que Lacerda Sales esteja a ser alvo de maior escrutínio por ser médico do que a Marta Temido que era ministra da Saúde e não era médica”, diz.. Sublinha, no entanto, que o necessário é esclarecer se a administração do medicamento às gémeas foi ou não medicamente legítim





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

A missão do Ministério PúblicoA Inteligência Artificial tem estado no centro do debate na Web Summit, mas o jornalismo também não fica de fora. Ricardo Costa aponta o dedo à"distribuição controlada por um oligopólio" - a Google. Athan Stephanopoulos, da CNN, e Ed Fraser, do Channel 4, debateram a possibilidade de a IA vir a substituir os jornalistas.O diretor da SIC, Ricardo Costa, e a diretora-adjunta da RTP, Adília Godinho, concordaram esta terça-feira - no painel"No need for speed: slow journalism's role in rolling news", moderado pela diretora de informação da Lusa, Luísa Meireles - que o jornalismo precisa do modelo “slow” (lento) e do modelo de informação rápido e em direto. Mas Ricardo Costa defendeu que o problema atual não passa pela"velocidade”, mas pela distribuição da informação e acusou as plataformas como Google e Facebook de ficarem com cerca de 80% das receitas da publicidade nos países europeus. “A questão é que viemos de um modelo em que controlávamos a distribuição, as televisões, os jornais, as rádios e o site”, explica, mas “hoje é o Google”

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

António Costa ataca PSD e coloca decisão sobre aeroporto como teste à credibilidade de MontenegroO primeiro-ministro atacou PSD, pôs decisão sobre aeroporto como um “teste à credibilidade” de Montenegro e deixou no ar suspeições sobre PGR e Marcelo.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

António Costa: um político ambiciosoAnálise sobre a personalidade e atitudes de António Costa como político

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Líder do PSD compreensível sobre António Costa assumir pasta das infraestruturasLuís Montenegro, líder do PSD, mostrou-se compreensível sobre ser António Costa a assumir a pasta das infraestruturas após a demissão de João Galamba.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Iniciativa Liberal questiona António Costa sobre reunião entre PGR e PresidenteA Iniciativa Liberal vai enviar perguntas ao primeiro-ministro António Costa sobre a reunião entre a procuradora-geral da República e o Presidente Marcelo. A dúvida é se a sugestão partiu de Costa e qual era o propósito.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Pinto da Costa fala sobre temas quentes em entrevistaPinto da Costa, líder do FC Porto, fala sobre diversos assuntos em entrevista, desde a renovação do treinador até as agressões na assembleia geral.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »