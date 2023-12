Presidente da República destaca acordo histórico sobre alterações climáticas

O Presidente da República destacou a decisão sobre “regras de funcionamento do fundo de 'perdas e danos' resultantes das alterações climáticas, fundamental para ajudar países mais vulneráveis” com um financiamento de 100 mil milhões de dólares por ano a partir de 2024. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, congratulou-se esta quarta-feira com o consenso obtido na 28.

ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28), nos Emirados Árabes Unidos, considerando que se alcançou um 'acordo histórico'. Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa refere que o acordo 'estabelece, na sua redação final, a transição dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos, de forma justa, ordenada e equitativa, acelerando a ação até 2030, e recolocando a ação climática no rumo para a neutralidade carbónica em 2050, por forma a conter o aumento da temperatura global em 1,5°C, em linha com o Acordo de Paris'





