A missão do Ministério Público

A missão do Ministério PúblicoA Inteligência Artificial tem estado no centro do debate na Web Summit, mas o jornalismo também não fica de fora. Ricardo Costa aponta o dedo à"distribuição controlada por um oligopólio" - a Google. Athan Stephanopoulos, da CNN, e Ed Fraser, do Channel 4, debateram a possibilidade de a IA vir a substituir os jornalistas.

O diretor da SIC, Ricardo Costa, e a diretora-adjunta da RTP, Adília Godinho, concordaram esta terça-feira - no painel"No need for speed: slow journalism's role in rolling news", moderado pela diretora de informação da Lusa, Luísa Meireles - que o jornalismo precisa do modelo “slow” (lento) e do modelo de informação rápido e em direto. Mas Ricardo Costa defendeu que o problema atual não passa pela"velocidade”, mas pela distribuição da informação e acusou as plataformas como Google e Facebook de ficarem com cerca de 80% das receitas da publicidade nos países europeus. “A questão é que viemos de um modelo em que controlávamos a distribuição, as televisões, os jornais, as rádios e o site”, explica, mas “hoje é o Google

RENASCENCA: Operação Influencer: Ministério Público recorre das medidas de coaçãoLuís Montenegro assegurou de que não será primeiro-ministro "no dia em que tiver de baixar uma pensão e não vale a pena assustar as pessoas com isso". O presidente do PSD defendeu na segunda-feira que o próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismos, nem de direita nem de esquerda, e realçou que as pessoas não precisam de se assustar com o PSD.

Fonte: Renascenca

EXPRESSO: O poder judicial e o Ministério PúblicoO poder judicial e o Ministério Público não devem atacar o poder democrático com teorias da conspiração ou indignações morais. O Ministério Público deve focar-se na prova irrefutável de corrupção, em vez de se envolver em críticas morais. Há uma percepção de que o Ministério Público é dominado por pessoas de extrema-esquerda, o que influencia suas acusações.

Fonte: expresso

EXPRESSO: Ministério Público abre inquérito aos incidentes na Assembleia Geral do FC PortoO Ministério Público (MP) abriu um inquérito aos incidentes ocorridos na Assembleia Geral (AG) extraordinária do FC Porto, que havia sido suspensa na segunda-feira, informou hoje a Procuradoria-Geral Distrital do Porto, em comunicado.

Fonte: expresso

SICNOTİCİAS: José Sócrates critica o PS por não discutir alegados abusos do Ministério PúblicoNum artigo de opinião no Diário de Notícias, o antigo primeiro-ministro critica os socialistas por não discutirem alegados abusos do Ministério Público no âmbito da Operação Influencer.

Fonte: SICNoticias

DNTWİT: Podemos confiar no Ministério Público?Vamos lá puxar pela memória. Paulo Pedroso, político, esteve em prisão preventiva entre maio e outubro de 2003, no âmbito do Processo Casa Pia. Cumpriu quatro meses e meio. Os tribunais inocentaram-no. O Estado português foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a pagar-lhe uma indemnização de 68 mil euros por detenção injusta.

Fonte: dntwit

OJECONOMİCO: António Vitorino nega substituição de António CostaO advogado e ex-dirigente do PS António Vitorino nega ter sido abordado sobre uma possível substituição de António Costa após a sua demissão.

Fonte: ojeconomico