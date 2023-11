Pinto da Costa fala sobre temas quentes em entrevista

Pinto da Costa recebeu a SIC numa entrevista no Estádio do Dragão. E, do ocorrido no Dragão Arena à oposição do antigo treinador, passando pela renovação de Conceição ou até a habitual bicada ao Benfica, o mais presidente falou dos temas quentes da atualidade.

O líder dos dragões, no cargo há 41 anos, escondeu o jogo quando à recandidatura, garantindo “não estar em período eleitoral” e assegurando ter “três preocupações” para as próximas semanas: “Que todo este barulho não chegue à equipa de futebol; que em dezembro possamos apresentar lucro; colocar as máquinas no terreno no projeto na academia da Maia”. Sobre as agressões e toda a confusão da assembleia geral, lamentou os episódios, que classificou como “um momento muito desagradável”. Defendendo que “se a polícia tivesse entrado no pavilhão, tudo poderia ter sido pior”, até porque “não andou tudo aos tiros”, Pinto da Costa criticou quem “filmou e foi publicar nas redes sociais”. “O FC Porto perdeu naquela noit





