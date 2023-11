Bebê portuguesa saiu de Gaza e já está no Egito. António Marçal criticou que apenas em situações de crise política e queda de governos se ouça um consenso partidário em torno da necessidade da reforma da Justiça, que nunca se concretiza, defendendo uma mudança profunda, que 'desde o 25 de Abril ainda não ocorreu'.

O estudo que revela que 80% dos funcionários judiciais estão em burnout 'apenas confirma a percepção da realidade', diz o Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), que espera que os partidos coloquem o tema nos programas eleitorais. 'A maior parte dos resultados vem ao encontro da nossa percepção no terreno', disse à Lusa o presidente do SFJ, António Marçal, que diz que o estudo da Universidade Nova de Lisboa confere uma 'validação científica importante enquanto instrumento para os decisores políticos', dos quais o sindicato agora espera medidas concretas nos programas eleitorais para resolver os problemas da classe





