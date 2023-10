'Gratidão com Pinto da Costa não paga dívidas do FC Porto'

Reunião decisiva. Médicos e Governo procuram acordo que reponha a normalidade no SNSNuno Encarnação, conhecido comentador e sócio do FC Porto, considera que a liderança de Pinto da Costa tem lesado o clube nos últimos anos. Por iss, vê com bons olhos a candidatura de Villas Boas, estando convicto que o antigo treinador vai a votos em 2024.

"As pessoas não podem só viver de gratidão. Estamos todos gratos ao legado de Pinto da Costa, mas os últimos anos têm dado um prejuízo financeiro de tal maneira ao Porto, que as coisas estão insustentáveis", diz, antes de prosseguir.

"O legado está lá, toda a gente agradece a Pinto da Costa, agora gratidão não paga dívidas, a gratidão não consegue tirar o Porto da situação financeira em que se encontra. Por isso, acho que é altura de aparecerem pessoas com novas ideias alternativas. Depois, os sócios escolherão", entende.Ver mais headtopics.com

Nestas declarações, Nuno Encarnação mostra-se convicto que André Villas-Boas vai avançar para as eleições de 2024, e explica porquê:"Ele terá os seus 'timings'.

"Estou com a convicção que André Villas-Boas será candidato em 2024. Pela entrevista que deu, a sua decisão não dependerá se Pinto da Costa será candidato ou não. Julgo que estará à espera do momento certo de perceber quando é que serão as eleições para avançar com a sua candidatura definitivamente", afirma. headtopics.com

Nuno Encarnação aponta o caminho que as possíveis candidaturas deverão tomar para recuperar o FC Porto. "Aquilo que as pessoas esperam destas candidaturas alternativas à atual direção, é que tragam soluções que esta direção não conseguiu resolver, ou que não conseguiu ter. Tem que se desendividar o clube, tem que se colocar um clube mais competitivo e mais internacional. Tem que ser um clube de dimensão Internacional, que o é nos títulos, mas depois falta no resto", conclui.

