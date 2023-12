António Costa ataca PSD e coloca decisão sobre aeroporto como teste à credibilidade de Montenegro

O primeiro-ministro atacou PSD, pôs decisão sobre aeroporto como um “teste à credibilidade” de Montenegro e deixou no ar suspeições sobre PGR e Marcelo.

António Costa assume que está em campanha eleitoral No primeiro dia útil enquanto primeiro-ministro de um governo em gestão, António Costa deu uma entrevista à CNN onde procurou empurrar responsabilidades sobre a decisão de se demitir e de levar o país de novo a votos (ora para a PGR, ora para Marcelo Rebelo de Sousa, que tomou a decisão “errada”), e onde pressionou fortemente o PSD de Luís Montenegro, atacando-o por se resumir aos “rostos do passado”, e pondo em causa a credibilidade do partido da oposição se o dossiê do novo aeroporto não for para a frente.o grande teste à credibilidade do PPD/PSD ”. Se o PSD não der seguimento ao processo da Comissão Técnica Independente, Costa afirma que o seu maior"arrependimento" em oito anos de governação será o de ter confiado que o PSD o fari





