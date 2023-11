Iniciativa Liberal questiona António Costa sobre reunião entre PGR e Presidente

Farta desta “troca de galhardetes”, a Iniciativa Liberal vai enviar um conjunto de perguntas ao primeiro-ministro sobre a dita reunião entre a procuradora-geral da República, Lucília Gago, e o Presidente Marcelo. A dúvida que persiste é se foi ou não sugestão de António Costa e porquê.O líder da Iniciativa Liberal (IL) considera que o país está cansado do que designa por “diversões desencontradas e troca de galhardetes entre órgãos de soberania”.

Por isso, e porque é “preciso preservar as instituições”, a IL vai confrontar diretamente o primeiro-ministro António Costa. Nas próximas horas, disse Rui Rocha, a IL vai enviar um conjunto de duas perguntas a António Costa sobre a reunião entre a procuradora-geral da república (PGR), Lucília Gago, e o chefe de Estado. “Sugeriu ou não ao Presidente da República que chamasse a PGR e, em caso afirmativo, se sugeriu, qual era o propósito”, revelou o líder liberal sustentando ser necessário que Costa responda com clareza e sem pôr em causa o sigilo do Conselho de Estado em seu próprio interess





