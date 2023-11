António Costa: um político ambicioso

Não acredito que António Costa seja corrupto. Com a mesma ingénua bonomia com que não viu, ou não quis ver, os desvarios de Sócrates, sendo o seu braço direito, acredito que se deixou rodear de uma teia de interesses, de lobistas sem escrúpulos, que acabaram por fazer ruir a incompetente governação socialista destes últimos anos. Mas não posso esquecer certos feitos nada ingénuos de que foi protagonista.

Foi e é um político ambicioso que não hesita em amesquinhar o seu adversário, humilhando-o até, recorrendo a argumentos pouco sérios, por vezes falsos, nada recomendáveis para o que deveria ser uma salutar convivência democrática entre atores da política. A forma implacável como destruiu a carreira política de António José Seguro, como humilhou no Parlamento Passos Coelho, de forma por vezes sádica, e posteriormente Rui Rio, demonstram que, sob a capa de um bonacheirão otimista, se esconde um animal político frio, calculista, jogando no xadrez político as peças sempre a seu favor. Foi um primeiro-ministro incompetent

