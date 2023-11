Kontra ni Suganob ga-training dayon

Wala’y giusik nga panahon ang kampo ni Venezuelan light flyweight contender Ronald Chacon ug nag-training dayon kini paglabay sa tunga sa adlaw gikan sa ilang paghiabot sa Bohol.Si Chacon, kinsa giubanan sa iyang trainer ug sa samang higayon manager nga si Oran­gel Rafael Ramos, niabot sa Bohol niadtong Sabado sa hapon, Oktubre 28, 2023.Ning Dominggo sa hapon, Oktubre 29, nagpadayon da­yon kini sa training.

Gipasabot ni PMI Bohol Boxing Promotions head Floriezyl Echavez Podot nga ningsayo pag-abot ang kampo ni Chacon aron maka-adjust dayon kini sa oras.Ang Venezuela ulahi og 12 ka mga oras sa Pilipinas.“Nag-training dayon sila. Nisayo sila pag-abot para maka-adjust sila sa oras.” matod ni Podot, kinsa maoy manager sa kanhi world title conten­der nga si Suganob.Kon kasinatian ang hisgutan, tataw nga nakabintaha si Chacon apan masaligon si Suganob nga malampos niya kining maong tahas.

City, barangay officials tagged in Navotas vote buying actSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Quibranza: Not all tequila comes in shotsSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Comelec: ID no longer required for voters who belong on the voter listSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Many shocked by death of China’s ex-No. 2 leaderSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Nigeria targets LGBTQ+ peopleSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Comelec urges voters to come early, bring kodigoSunStar Publishing Inc. Read more ⮕