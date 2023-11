Papahuwayon si Middleton

Dili mopakita og aksyon si Milwaukee Bucks forward Khris Middleton ning Lunes, Oktubre 30, 2023 (PH time) batok sa Atlanta Hawks sa National Basketball Association (NBA).

Nakadesisyon ang Bucks nga papahuwayon lang una ang three-time All-Star gumikan kay padayon pa nilang gi-monitor ang kondisyon niini gumikan kay gikan pa kini sa pagkaangol.Sa premirong tahas sa Bucks sa 2023-24 season, niduwa si Middleton sulod sa 16 ka mga minutos diin midaog ang Bucks batok sa Philadelphia 76ers, 118-117.Si Middleton nalimitahan lang og 33 ka mga duwa sa miaging season tungod sa iyang wrist injury.

