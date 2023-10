Liveblog: Spanning in de Oude Meerdijk; weet FC Emmen nog te scoren?

Het is tijdrekken en vertragen. Daardoor ligt het spel drie minuten stil. Grim grijpt z'n kans en brengt twee spelers. Scholte en Hardeveld komen voor Burnet en El Messaoudi.Addai dribbelt de zestien in en schiet in de korte hoek, maar daar staat Korte Hoekstra nog. Hij kan redden met een arm.Het blijft bijzonder om te zien. Een jongploeg speelt eigenlijk nergens voor en gaat toch tijdrekken. Ook dat moet je leren blijkbaar."Ga staan als je voor Emmen bent".

Op een wonderlijke wijze mist vervolgens El Messaoudi de bal als hij vrij ligt om in te schieten. Een mega kans wordt om zeep geholpen.Mike te Wierik krijgt een keiharde beuk van Mexx Meerdink, maar de scheids ziet het niet. Hij ligt op de grond met veel pijn en probeert de pijn van zich af te slaan op het kunstgras.Een uitbraak voor FC Emmen waarbij veel Drenten meegaan. Rui Mendes sleept de brommer aan, maar mist daarbij volledig scherpte.

