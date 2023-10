Verstappen de snelste in eerste training Mexico, Albon maakt indruk

Verstappen reed op de softbanden een 1.19,718 op het Autódromo Hermanos Rodríguez. De tweede plaats was opvallender: Alexander Albon gaf in zijn Williams een krappe tiende toen op de tijd van de regerend kampioen. Thuisfavoriet Sergio Pérez reed in de tweede Red Bull naar de derde tijd. De Mexicaan was wel drie tienden langzamer dan Verstappen. De vierde tijd was voor Lando Norris in de McLaren, die een halve seconde langzamer was dan Verstappen.

In de eerste training kregen veel jonge coureurs de kans om zich te laten zien. Ferrari-talent Oliver Bearman, deed dat het beste in de Haas. De Brit was vijftiende op anderhalve seconde van Verstappen. De Fransman Isack Hadjar was zeventiende met de AlphaTauri, die hij als Red Bull-talent mocht proberen. Derde rijder Jack Doohan, de zoon van vijfvoudig MotoGP-kampioen Mick Doohan, werd achttiende in de Alpine.

