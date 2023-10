Liveblog: Weet FC Emmen na twee wedstrijden wel weer de volle buit te pakken?

Tegenstander Jong AZ kwam twee keer eerder naar De Oude MeerdijkBeide ploegen hielden dit seizoen vijf keer hun doel schoon, samen met De Graafschap het vaakst van alle KKD-ploegen.Laatst bijgewerkt: Vandaag, 19:54 uurDe spelers zijn warm en gaan naar binnen. De kinderen die straks mogen oplopen, doen alvast een rondje met mascotte Sibi en natuurlijk galmt 'Op Fietse' door de speakers.

Er is contact geweest met Huize Scholte, en vanavond gaat familieliefde voor."Ik kies voor Ben!" Het is maar dat u het weet...FC Emmen heeft drie andere namen in de basis ten opzichte van afgelopen maandag. Mike te Wierik, Lorenzo Burnet en Piotr Parzyszek mogen weer starten. Dat gaan ten koste van Mendes, Schouten en Hardeveld. Zij zitten wel bij de selectie, maar beginnen op de bank.Goedenavond en welkom bij het liveblog van de wedstrijd FC Emmen tegen Jong AZ.

