Luister live naar FC Emmen

Na een ietwat teleurstellend weekend, waarin FC Emmen één punt pakte in twee duels, staat er alweer een wedstrijd op het programma voor de mannen van trainer Fred Grim. In Emmen is Jong AZ de tegenstander. Jong AZ is het best presterende beloftenelftal in de Keuken Kampioen Divisie. De formatie uit Alkmaar heeft 17 punten uit 11 duels.

Dat zijn er twee minder dan Emmen. Toch staat de Drentse vier plaatsen hoger dan de bezoekers (5e en 9e). Op basis van de statistieken is Emmen de favoriet vanavond, alhoewel Emmen beide nederlagen dit seizoen op eigen veld leed. Aan de andere kant pakte Jong AZ slechts één punt op vreemde bodem. - Jong AZ... Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

Lees verder:

RTVDrenthe »

Fred Grim: 'Of Piotr morgen weer basisspeler is? Dat zou kunnen'Bekijk hier de voorbeschouwing op FC Emmen - Jong AZ, met FC Emmen-trainer Fred Grim. Lees verder ⮕

Joey Konings: 'Rui heeft z'n excuses aangeboden'Bekijk hier de voorbeschouwing op FC Emmen - Jong AZ met Joey Konings. Lees verder ⮕

Joodse stichting schrapt activiteiten in EmmenStichting Emmer Sjoel Sjemmesj zet een streep door haar geplande activiteiten in de voormalige synagoge in Emmen. De organisatie wil op dit moment vanwege oplopende spanningen door de oorlog in Israël, niet onnodig de aandacht trekken. Lees verder ⮕

Ondernemend Emmen: weg met het tweebaans drama in Noordoosten'De langzaamste bepaalt het tempo op vrijwel het hele traject. Dat moet echt anders. Deze wegen horen tot de onveiligste van Nederland', stelt Herman Idema vast. Lees verder ⮕

Zieke Jannick (7) beleeft onvergetelijke dag bij zijn favoriete club FC EmmenHet was een bijzondere dag voor de 7-jarige FC Emmen-supporter Jannick. Om voor even te vergeten dat hij ziek is, kreeg hij een rondleiding door het stadion en mocht hij meetrainen met de selectie. Lees verder ⮕

Henk de Jong stuurt recordaankoop van Cambuur terug naar beloftenploegSilvester van der Water speelt voorlopig niet voor SC Cambuur. Henk de Jong, die onlangs terugkeerde als trainer in Leeuwarden, heeft de recordaankoop teruggezet naar de beloftenploeg. Lees verder ⮕