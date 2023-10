Fred Grim: 'Of Piotr morgen weer basisspeler is? Dat zou kunnen'

VOETBAL - Eén punt uit de laatste twee wedstrijden. Het werd voor FC Emmen niet het gedroomde weekend. Tegen ADO Den Haag verspeelde Emmen een comfortabele voorsprong en tegen FC Groningen, afgelopen maandag, had de Drentse ploeg kunnen winnen, maar ook verliezen. Het werd uiteindelijk gelijk. Ondanks dat ene punt kijkt Fred Grim niet ontevreden terug op speelronde 10 en 11 van het seizoen.

Maakt Rui in de vierde minuut de 0-1 dan is het plan geslaagd. Dan moet de tegenstander komen en komt er meer ruimte voor de omschakeling. Zo wilden we de wedstrijd winnen.' De verwachting is dat Grim voor het thuisduel van morgen tegen Jong AZ weer terug zal vallen op zijn vertrouwde opstelling en niet zal gaan spelen op de omschakeling. Wat dat betreft lijkt een terugkeer van Parzyszek in de basis logisch. 'Dat zou kunnen', aldus Grim lachend.

Lees verder:

RTVDrenthe »

Emmen en Westerwolde niet onder indruk brief Van der BurgBurgemeester, wethouders en gemeenteraad van Westerwolde hebben maandag gereageerd op de brief. In een kort statement geven zij aan dat zij 'met teleurstelling' kennisnemen van zijn brief. Emmen sluit zich aan bij dat standpunt. Lees verder ⮕

Zieke Jannick (7) beleeft onvergetelijke dag bij zijn favoriete club FC EmmenHet was een bijzondere dag voor de 7-jarige FC Emmen-supporter Jannick. Om voor even te vergeten dat hij ziek is, kreeg hij een rondleiding door het stadion en mocht hij meetrainen met de selectie. Lees verder ⮕

Ondernemend Emmen: weg met het tweebaans drama in Noordoosten'De langzaamste bepaalt het tempo op vrijwel het hele traject. Dat moet echt anders. Deze wegen horen tot de onveiligste van Nederland', stelt Herman Idema vast. Lees verder ⮕

Joodse stichting schrapt activiteiten in EmmenStichting Emmer Sjoel Sjemmesj zet een streep door haar geplande activiteiten in de voormalige synagoge in Emmen. De organisatie wil op dit moment vanwege oplopende spanningen door de oorlog in Israël, niet onnodig de aandacht trekken. Lees verder ⮕

VP-voetbalkantine: 'Maguire verdient een nieuwe kans in de basis van United'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken. Lees verder ⮕

VP-voetbalkantine: 'Harry Maguire verdient een nieuwe kans in de basis van United'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken. Lees verder ⮕