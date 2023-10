Fred Grim: 'Of Piotr morgen weer basisspeler is? Dat zou kunnen'

Ondanks dat ene punt kijkt Fred Grim niet ontevreden terug op speelronde 10 en 11 van het seizoen. "Tegen ADO Den Haag hebben we een uur lang goed tot zeer goed gespeeld, alleen vergaten we meedogenloos te zijn.

Of dat tegen FC Groningen beter ging? Nou aan de voorkant niet, want we hadden in de vierde minuut met Rui Mendes en vlak voor rust met Lucas Bernadou natuurlijk moeten scoren. Meedogenloos zijn geldt natuurlijk in aanvallend- en verdedigend opzicht. Toch ben ik met de processie die het elftal maakt. Dat geldt ook voor de fitheid. We staan er goed op, ook in het conditionele.

