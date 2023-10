Frans supertalent Wembanyama geen zege gegund bij debuut in NBA

Het is het Franse supertalent Victor Wembanyama niet gelukt om zijn debuut in de NBA, de sterkste basketbalcompetitie ter wereld, op te luisteren met een overwinning. Met zijn club San Antonio Spurs verloor hij afgelopen nacht de thuiswedstrijd met 126-119 van Dallas Mavericks, het team van supersterren Luka Doncic en Kyrie Irving.

In de eerste minuut van de wedstrijd tegen Dallas blokte Wembanyama meteen een schot. Zijn eerste score in de NBA was een driepunter na drieënhalve minuut spelen. Dat de hele wereld meekeek, was Spurs-coach Greg Popovic niet ontgaan. 'Het is duidelijk dat Victor veel aandacht trekt en dat gaat nog heel lang zo blijven. Gelukkig voor ons is hij al heel volwassen en weet hij wat wat hij wil. Hij is al een prof.

Nederland Headlines

Lees verder:

NOSsport »

Frans supertalent Wembanyama geen zege gegund bij debuut in NBAHet tijdperk Victor Wembanyama in de NBA is officieel begonnen. Een zege was het Franse supertalent bij zijn debuut niet gegund. Zijn club San Antonio verloor met 126-119 van Dallas. Lees verder ⮕

Uitblinkende Doncic voorkomt droomdebuut van toptalent Wembanyama in NBABasketbalsensatie Victor Wembanyama heeft in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) zijn NBA-debuut bij San Antonio Spurs niet weten op te luisteren met een zege. Luka Doncic verpestte namens Dallas Mavericks de eerste wedstrijd van de negentienjarige Fransman. Lees verder ⮕

Uitblinkende Doncic verpest NBA-debuut toptalent WembanyamaBasketbalsensatie Victor Wembanyama heeft zijn NBA-debuut voor San Antonio Spurs in de nacht van woensdag op donderdag niet weten op te luisteren met een zege. Dallas Mavericks-speler Luka Doncic verpestte de eerste wedstrijd van de negentienjarige Fransman. Lees verder ⮕

Bekijk het programma van het World Cup-kwalificatietoernooi in ThialfIn Heerenveen staat op vrijdag, zaterdag en zondag het kwalificatietoernooi voor de eerste World Cups van het schaatsseizoen op het programma. Een overzicht van het programma. Lees verder ⮕

Hulp voor zwevende kiezers: het Debat van het Zuiden komt eraanOmroep Brabant schiet iedereen te hulp die nog niet weet wat te stemmen bij de landelijke verkiezingen. Op zaterdag 18 november zie je bij ons het Debat van het Zuiden. Een groots verkiezingsdebat met de lijsttrekkers van zeven landelijke partijen. Lees verder ⮕

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister Met het Oog op Morgen 25-10-2023Beluister NOS Met het Oog op Morgen: Met het Oog op Morgen 25-10-2023 Lees verder ⮕