Bekijk het programma van het World Cup-kwalificatietoernooi in Thialf

Per individuele afstand plaatst de top vijf zich voor de eerste World Cups van het seizoen in Obihiro (10-12 november), Peking (17-19 november), Stavanger (1-3 december) en Tomaszów Mazowiecki (8-10 december). Op de 500 meter is niet het klassement over twee omlopen, maar de beste tijd van een schaatser bepalend. De langste afstanden (de 5.000 meter voor vrouwen en de 10.000 meter voor mannen) zijn alleen in Stavanger.

Op de teamonderdelen stelt bondscoach Rintje Ritsma de selecties samen. Vrijdag 27 oktober17.00 uur: 5.000 meter mannen18.56 uur: eerste 500 meter mannen19.44 uur: 1.500 meter vrouwen20.44 uur: tweede 500 meter mannen21.30 uur: massastart vrouwen Zaterdag 28 oktober13.35 uur: 3.000 meter vrouwen14.50 uur: eerste 500 meter vrouwen15.38 uur: 1.500 meter mannen16.37 uur: tweede 500 meter vrouwen17.23 uur: massastart mannen Zondag 29 oktober12.55 uur: 10.000 meter mannen15.01 uur: 5.

Lees verder:

NUsport »

Grieperige Nuis laat 500 meter schieten op World Cup-kwalificatietoernooiKjeld Nuis komt vrijdag in Heerenveen niet in actie op de 500 meter tijdens het kwalificatietoernooi voor de wereldbekerwedstrijden. De specialist op de 1.000 en 1.500 meter is nog niet volledig hersteld van een griepvirus. Lees verder ⮕

| FC Barcelona toont beelden van 'nieuw' Camp NouBekijk hier hoe het nieuwe stadion van FC Barcelona eruit gaat zien. Lees verder ⮕

| Samenvatting: Manchester United wint doordat Onana diep in blessuretijd penalty stoptBekijk hier de samenvatting van Manchester United-FC Kopenhagen. Lees verder ⮕

| Samenvatting: Arsenal wint in PSV's groep van Sevilla door hoofdrol Gabriel JesusBekijk hier de samenvatting van Sevilla-Arsenal. Lees verder ⮕

| Samenvatting: Napoli wint met moeite bij CL-debutant Union BerlinBekijk hier de samenvatting van Union Berlin-Napoli. Lees verder ⮕

| Samenvatting: Jude Bellingham bezorgt Real Madrid nipte overwinning op SC BragaBekijk hier de samenvatting van SC Braga-Real Madrid. Lees verder ⮕