Grieperige Nuis laat 500 meter schieten op World Cup-kwalificatietoernooi

Nuis werd afgelopen week ziek en heeft nog maar enkele trainingen achter de rug. Deelname aan de 500 meter komt voor hem te vroeg. Zaterdag staat de 1.500 meter op het programma, zondag de 1.000 meter. 'Twee dagen geleden wilde ik me voor het gehele toernooi afmelden, maar het wordt met de dag beter', zegt Nuis donderdag tegen de NOS. 'Ik wil supergraag rijden. De 1.500 meter is mijn afstand en we gaan kijken of ik zaterdag fit genoeg ben.

Zondag wil ik sowieso starten. Dat ga ik denk ik halen.' Het is niet de eerste keer dat 33-jarige Nuis met fysieke tegenslag aan het schaatsseizoen begint. Vorig jaar moest de drievoudig olympisch kampioen het World Cup-kwalificatietoernooi missen vanwege een liesblessure. Bij het toernooi in Thialf plaatsen de beste vijf schaatsers per individuele afstand zich voor de eerste World Cups van het seizoen. De wedstrijden in Heerenveen worden vrijdag, zaterdag en zondag verreden.

Nederland Headlines

Lees verder:

NUsport »

Nuis meldt zich vanwege griep af voor 500 meter kwalificatietoernooi wereldbekerNa een opgelopen griep is het nog onzeker welke afstanden Kjeld Nuis dit weekend wel kan rijden tijdens het kwalificatietoernooi in Heerenveen. Lees verder ⮕

Nuis meldt zich vanwege griep af voor 500 meter kwalificatietoernooi wereldbekerNa een opgelopen griep is het nog onzeker welke afstanden Kjeld Nuis dit weekend wel kan rijden tijdens het kwalificatietoernooi in Heerenveen. Lees verder ⮕

ASML helpt bij bouw van 500 betaalbare huizen voor niet-ASML'ersChipmachinefabrikant ASML in Veldhoven gaat projectontwikkelaars helpen bij de bouw van betaalbare huizen in de regio Eindhoven. Het bedrijf belooft verliezen deels voor zijn rekening te nemen en huizen op te kopen als projectontwikkelaars die niet snel genoeg verkopen. Lees verder ⮕

ASML helpt bij bouw van 500 betaalbare huizen, ook voor niet-ASML'ersChipmachinefabrikant ASML in Veldhoven gaat projectontwikkelaars helpen bij de bouw van betaalbare huizen in de regio Eindhoven. Het bedrijf belooft verliezen deels voor zijn rekening te nemen en huizen op te kopen als projectontwikkelaars die niet snel genoeg verkopen. Lees verder ⮕

Honkballers Arizona Diamondbacks bereiken na 22 jaar weer World SeriesArizona Diamondbacks heeft voor het eerst in 22 jaar de World Series in de MLB bereikt. De ploeg uit Phoenix schakelde Philadelphia Phillies uit in de strijd om een finaleplek in de grootste honkbalcompetitie ter wereld. Lees verder ⮕

Diamondbacks na 22 jaar weer naar World Series dankzij zege op PhilliesHet is voor de tweede keer in de historie dat de club uit Phoenix in de finale van de Major League Baseball (MLB) staat. Lees verder ⮕