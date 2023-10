Jumbo-Visma en vier andere teams praten over 'Super League' in wielersport

Het doel van zo'n nieuwe wielercompetitie is helder. Door de sport anders in te richten kan er meer geld verdiend worden. Wat betreft financiën blijft het wielrennen nu nog flink achter bij bijvoorbeeld voetbal en Formule 1. Jumbo-Visma-directeur Richard Plugge bevestigt die gedachte, hoewel hij niet concreet op de plannen wil ingaan. 'Het is duidelijk dat wielrennen een slapende reus is, die een verbeterd businessmodel verdient', zegt hij.

Het is evenmin duidelijk hoelang de gesprekken al gaande zijn. Saoedi-Arabië wil nieuwe competitie sponsoren Er zouden wel al enkele geïnteresseerde investeerders zijn. Voormalig Formule 1-sponsor CVC Partners wordt genoemd. Ook Saoedi-Arabië heeft er volgens Cyclingnews oren naar om als geldschieter te fungeren van zo'n nieuw op te zetten wielercompetitie. Het is niet de eerste keer dat teams de internationale wielerbond UCI willen passeren met een nieuwe competitie.

