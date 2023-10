Liveblog: FC Emmen vroeg op achterstand tegen Jong AZ; Konings eraf met blessure

Een standbeentje van Ubbink resulteert in balverlies voor FC Emmen. Daardoor moet Heylen de aanval van AZ onderbreken. Het levert hem een gele kaart op.Bernadou staat op de voet bij Addai, maar scheidsrechter Hardeman fluiter niet voor. Als de aanvaller van AZ blijft liggen, gaat de fluit alsnog naar de mond. Na een korte behandeling, krabbelt hij weer op.Ubbink heeft de bal en hij ziet Mike te Wierik de zestien in rennen.

De bezoekers gaan zeker niet achterover hangen vanavond. De ploeg laat zich zien en daar is de eerste corner van de wedstrijd.Ubbink heeft de bal en ruimte. Het lijkt erop dat hij een kans krijgt, maar hij treuzelt en verliest de bal. Het eerste speldenprikje van de thuisploeg.Jong AZ heeft twee punten minder dan FC Emmen. De Alkmaarders hebben zeventien punten. Wel opvallend daarbij is dat daarvan zestien punten thuis verkregen.De spelers komen op en kinderen zwaaien met vlagggen.

Lees verder:

RTVDrenthe »

Joey Konings: 'Rui heeft z'n excuses aangeboden'Bekijk hier de voorbeschouwing op FC Emmen - Jong AZ met Joey Konings. Lees verder ⮕

Fred Grim: 'Of Piotr morgen weer basisspeler is? Dat zou kunnen'Bekijk hier de voorbeschouwing op FC Emmen - Jong AZ, met FC Emmen-trainer Fred Grim. Lees verder ⮕

Liveblog: Weet FC Emmen na twee wedstrijden wel weer de volle buit te pakken?Tegenstander Jong AZ kwam twee keer eerder naar De Oude Meerdijk In 2022 won Emmen met 3-2, in 2018 gingen de Drenten met 0-2 onderuit. Beide ploegen hielden dit seizoen vijf keer hun doel schoon, samen met De Graafschap het vaakst van alle KKD-ploegen. Lees verder ⮕

Luister live naar FC EmmenLuister live naar FC Emmen - Jong AZ Lees verder ⮕

Joey Konings: 'Rui heeft z'n excuses aangeboden''Het is hoog tijd voor een goal inderdaad', lacht Joey Konings. De aanvaller van FC Emmen staat inmiddels alweer vijf duels 'droog', nadat hij in Breda tegen NAC nog de 0-2 maakte. Maar wat als Rui Mendes in de Euroborg de bal na vier minuten opzij had gelegd en niet zelf had geschoten. 'Tja, ik stond er echt heel goed voor.' 'Maar dat is geweest. Lees verder ⮕

112-liveblog: trekpaard Wietske uit sloot gered • auto tegen boomIn dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕