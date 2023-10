Joey Konings: 'Rui heeft z'n excuses aangeboden'

"Het is hoog tijd voor een goal inderdaad", lacht Joey Konings. De aanvaller van FC Emmen staat inmiddels alweer vijf duels 'droog', nadat hij in Breda tegen NAC nog de 0-2 maakte. Maar wat als Rui Mendes in de Euroborg de bal na vier minuten opzij had gelegd en niet zelf had geschoten. "Tja, ik stond er echt heel goed voor." "Maar dat is geweest.

Rui heeft zijn excuses aangeboden", aldus Konings die tegen FC Groningen voor het eerst sinds het thuisduel tegen FC Dordrecht (na de rode kaart van Maikel Kieftenbeld) het als centrumspits mocht laten zien. "Het ging moeizaam afgelopen maandag. We moesten teveel de lange bal spelen en dat was niet wat we van plan waren. Voor mij was het, met twee bomen van verdedigers in mijn nek, heel lastig.

