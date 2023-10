Verstappen heeft in Mexico bodyguards nodig, maar voelt zich veilig

De Formule 1 is dit weekend neergestreken in Mexico, waar Max Verstappen twee bodyguards aan zijn zijde heeft. De leiding van Red Bull Racing acht dat nodig om zijn veiligheid te garanderen. Verstappen blijft er relaxed onder. 'Met beveiliging gaat alles wat vloeiender, vooral het transport tussen hotel en circuit en het lopen in de paddock. Maar ik voel me veilig. Eerder deze week had ik wat verplichtingen in de stad en ik kreeg een geweldige ontvangst. Zoals altijd.

' Pérez weet al hoe het voelt, die podiumceremonie in stadion Foro Sol tussen tienduizenden uitgelaten fans. In de edities van 2021 en 2022 werd hij derde. Verstappen won beide races. Dat steekt. 'Ik droom al mijn hele leven van een thuiszege. Hier winnen voor mijn fans, mijn familie en vrienden? Ik ben tijdens een seizoen vaak ver weg en zie hen niet zo vaak, dus dat zou het hoogtepunt van mijn carrière zijn.

