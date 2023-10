Cillessen terug onder de lat bij NEC • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met Schotland

PSV heeft de eigen aanhang opgeroepen om zich zondag te gedragen tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax. De club vraagt de fans onder meer om af te zien van antisemitische of discriminerende spreekkoren en geen voorwerpen op het veld gooien of vuurwerk af te steken. 'In de topper tegen Ajax hopen we de tiende overwinning op rij in de eredivisie te behalen', stelt PSV op de eigen website.

De ogen van de vaderlandse voetbalwereld zijn die dag op ons gericht. Steun onze club op een positieve manier zoals jullie altijd doen en maak er een fantastische voetbalmiddag van.' Supporters van PSV kwamen dinsdag slecht in het nieuws vanwege ongeregeldheden voor en tijdens een uitduel met RC Lens in de Champions League. Tijdens rellen voor aanvang van de wedstrijd raakten 24 fans van beide ploegen lichtgewond.

Nederland Headlines

Lees verder:

NOS »

Cillessen terug onder de lat bij NEC • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Bijlow, Schouten en De Ligt weer bij voorselectie • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Schouten, Bijlow en De Ligt weer bij voorselectie • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Schouten, Bijlow en De Ligt weer bij voorselectie • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Bijlow, Schouten en De Ligt weer bij voorselectie • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Bijlow, Schouten en De Ligt weer bij voorselectie • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕